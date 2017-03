"Man darf auch mal lachen müssen!", ist das Motto der "HumorZone", dem 3. Dresdner Gipfeltreffen von 80 Spaßkünstlern unterschiedlichster Genres. Nach 5 Tagen Lachmuskeltraining präsentiert Schirmherr Olaf Schubert zum glanzvollen Abschluss ein Feuerwerk. Und wenn er Johnny Armstrong, FiL, Torsten Sträter, Konrad Stöckel, die Echse, Martina Schwarzmann und Serdar Somuncu auf einer Bühne versammelt, ist das natürlich keine normale Comedy- oder Kabarettveranstaltung, sondern zweifelsfrei eine Gala - die HumorZonen-Gala. Dass Schirmherr Schubert himself das Ganze moderiert, überrascht nicht. Wer aber der Überraschungsgast des Abends wird, bleibt Überraschung. Aber nur für Olaf. Ihnen können wir es ja schon mal verraten: Es ist kein Geringerer als Helge Schneider und darauf freuen wir uns! Und wenn die alten Haudegen schon mal am Start sind, sollen auch die Jungspunde zu ihrem Recht kommen. Deshalb wird der güldene August an den besten Nachwuchs-Humoristen überreicht.