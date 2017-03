Unter den schnaufenden, ehrwürdig dampfenden Damen des Harzes ist sie die älteste. Romantiker schwärmen, sie hätte das schönste Streckennetz: durch das Tal des Flüsschens Selke, vorbei an schroffen Felsen, Seen, Teichen und weiten Wiesen. Der Fluss sorgte dafür, dass die Anhaltische Harzbahn im Volksmund bald den Namen Selketalbahn bekam. 1887 - also vor 130 Jahren - ging das erste Teilstück zwischen Gernrode und Mägdesprung in Betrieb. 2005 wurde die Strecke noch bis Quedlinburg erweitert. Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren reisen mit der alten Dame von Quedlinburg nach Stiege. Hier im Quellgebiet der Selke befindet sich die kleinste Wendeschleife Europas. Die Moderatoren sind unterwegs auf dem weltweit größten Schmalspurstreckennetz, das noch täglich unter Dampf steht. Die historische Traditionsbahn ist der Star ihrer Reise. Aber auch die Haltepunkte sorgen für beste Abwechslung. Victoria und Andreas besuchen die Stiftskirche Gernrode, das Carlswerk Mägdesprung, Alexisbad und Schloss Harzgerode. In Silberhütte fahren sie zum Waldhof und in Straßberg in die Grube Glasebach.