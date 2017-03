Die Dokumentation "25 Jahre Die Prinzen" verfolgt einen einzigartigen Ansatz: Sieben Prominente interviewen die sieben "Prinzen" an sieben verschiedenen Locations - es kommt zu außergewöhnlichen Begegnungen der Musiker mit Hip-Hop-Star Smudo, Ex-Fußball-Nationalspieler Matthias Sammer, Politiker Gregor Gysi, Theologin Margot Käßmann, Börsen-Star Dirk Müller, TV-Moderatorin Sarah Mangione und dem Leipziger Generalmusikdirektor Ulf Schirmer. Darüber hinaus blickt VOX gemeinsam mit Fans und Wegbegleitern zurück auf die illustre deutsch-deutsche Bandgeschichte der "Prinzen" mit Mega-Hits wie Millionär (1991), Mann im Mond (1991), Küssen verboten (1992), Alles nur geklaut (1993), Du musst ein Schwein sein (1995) oder Deutschland (2001). Beleuchtet werden auch die Anfänge des musikalischen Werdegangs von Tobias Künzel, Sebastian Krumbiegel, Wolfgang Lenk und Henri Schmidt als Mitglieder des weltberühmten Leipziger Thomanerchors sowie der unaufhaltsame Aufstieg der ostdeutschen Band in den 1990ern mit Hilfe der Produzenten Annette Humpe, George Glueck und Stefan Raab. Außerdem gewährt die vierstündige Dokumentation u.a. mit exklusivem Backstage-Material private Einblicke in das Leben der Band, das sich im Laufe von 25 Jahren immer wieder drastisch wandelte. Nicht zuletzt geht VOX der Frage auf die Spur, was das Erfolgsgeheimnis der "Prinzen" ist und wie es der Gruppe gelingt, mit ihrer Musik Millionen von Menschen zu bewegen.