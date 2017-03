Ingo & Marion / Pool-Renovierung: Frühling in Unna. Es kribbelt im Bauch. Bald kann Ingo wieder im Pool planschen. Wenn da nicht die neue Baustelle wäre. Nach zehn Jahren sind Pool und Beckenumrandung marode. Die Platten am Rand wackeln, barfuß ins Wasser hüpfen ist zu gefährlich. Marion und Ingo müssen dringend ihr Schmuckstück im Garten reparieren. Doch das Projekt erwischt einen denkbar schlechten Start: Die Motorsäge springt nicht an. Und das nächste Unglück naht: Ingo verletzt sich mit dem Akkuschrauber. Das Vorhaben scheint verflucht zu sein. Dabei haben die zwei noch gar nicht richtig begonnen. Ralf & sein Bruder Jürgen / Vorgarten: Neue Location für Garten-Guru Ralf Dammasch und Claus. Ralfs Bruder Jürgen braucht Hilfe im Vorgarten. Der Eingangsbereich an seinem neuen Haus soll umgestaltet werden mit neuem Stellplatz, Treppenaufgang und Holzterrasse. Wie praktisch, dass der kleine Bruder Landschaftsgärtner ist. Auch für Claus ist das Projekt etwas Besonderes, denn er erfährt Insiderwissen über Ralf aus erster Hand, z.B. über Ralfs Frauengeschmack. Doch plötzlich hört Claus auf zu Quatschen, denn Ralf findet mit der Baggerschaufel die Gasleitung. Peter & Ivonne / Mondtor: Kein Feng Shui in Bremen. Das neue Projekt hat diesmal nichts mit der Harmonielehre zu tun. Peter und Ivonne holen sich nicht nur positive Energie, sondern auch den Mond in den Garten. Sie wollen eine Mauer mit einem runden Loch bauen, das wie ein Mond aussieht. Dadurch soll man in gebeugter Demutshaltung den Garten betreten. Ivonne hält das für keine gute Idee, da Peter ständig über Rückenschmerzen klagt. Dabei hat Peters Körper durch jahrelangen Kampfsport wie Judo großartige Reflexe, die er auch bei schwerer Gartenarbeit braucht als ein Betonstein sich wehrt. - Ralf & sein Bruder Jürgen: Vorgarten