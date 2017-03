Frank Otto & Nathalie Volk, Seychellen: Kann das wirklich Liebe sein? Die Beziehung zwischen dem Medienunternehmer Frank Otto und dem Model Nathalie Volk erhitzt die Gemüter. Mit leidenschaftlichen Zungenküssen und zweideutigen Anspielungen über ihr Sexleben befeuern sie die Boulevardpresse. Doch die 40 Jahre, die sie trennen, verbinden das ungleiche Paar auch. Frank Otto ist engagierter Umweltschützer. Gemeinsam mit der "Deutschen Meeresstiftung" setzt er sich für unsere Natur ein. Die schöne Nathalie ist immer an seiner Seite. Das Model möchte zur Charity Lady umschulen. Deshalb reisen sie gemeinsam auf die Seychellen, um das dortige Korallensterben zu stoppen. Das Paar gewährt intime Einblicke in seine Beziehung, lädt den Zuschauer in die gemeinsame Hamburger Millionenvilla ein und erklärt, was sie aneinander begeistert. Nadescha, Dubai: Nadescha Leitze (37) kam vor acht Jahren nach Mallorca. Die gebürtige Stuttgarterin betrieb hier eine Motorradvermietung. Jetzt packt die attraktive Singlelady wieder die Koffer und zieht ins Morgenland. Das Emirat Dubai hat sie sich ausgesucht, ein Steuerparadies. Weder Einheimische noch Ausländer zahlen hier einen Cent Steuern. Zurück lässt Nadescha schweren Herzens erst einmal ihre drei Hunde. Zwei davon sind Kampfhunde und können nicht so einfach nach Dubai eingeführt werden. Erst wenn Nadescha ein Haus mit Garten gefunden hat, will sie ihre Lieblinge nachholen. Nadescha will in Dubai eine Trikevermietung aufziehen und das große Geld machen, zusammen mit ihrem Geschäftspartner André Seltmann (40). Der lebt schon seit 10 Jahren in dem Wüstenemirat. Nadescha und André sind zuversichtlich, denn es gibt noch keine Trikes in Dubai. Vier nagelneue motorisierte Dreiräder lassen sich die Beiden aus Deutschland liefern, 100 000 Euro haben sie dafür bezahlt. Doch dann der Schock. Die Zulassungsstelle will die Trikes in Dubai nicht zulassen. Für Nadescha eine Katastrophe. Und auch sonst hat es die tätowierte Blondine in dem streng muslimischen Land nicht leicht. Denn sie sieht aus, wie eine Mischung aus Barbie und Pamela Anderson - und kleidet sich auch entsprechend freizügig. Womöglich muss Nadescha feststellen, dass sie sich das falsche Land für ihre Auswanderung ausgesucht hat. - Frank Otto & Nathalie Volk, Seychellen