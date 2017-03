Für die 27-jährige Oksana aus Berlin ist ihre Tochter Lucia (1) der absolute Lebensmittelpunkt. Die Eventmanagerin ist für 2 Jahre in Elternzeit und kann sich absolut nicht vorstellen, ihr Kind in fremde Hände zu geben. Ganz anders Daniela (29) aus dem Ostteil Berlins. Die toughe Kindergärtnerin hat schon 10 Monate nach der Geburt wieder angefangen in Vollzeit zu arbeiten. Besonders Oksanas Verwöhnprogramm in punkto Geschenke ist ihr ein absoluter Dorn im Auge. Sie ist der Meinung: So erzieht man sein Kind zu einem 'Scheißkind'. Daniela verweigert ihrem gleichaltrigen Sohn Mateo auch zu Feiertagen jegliche Geschenke von der Verwandtschaft. Es gibt ausschließlich Geld für's Konto - für eine spätere Ausbildung. Bedürfnisorientiertes Verwöhnprogramm oder konsequente Erziehung zur Selbstständigkeit! Welcher Erziehungsstil ist der bessere?