1520 wartet König Heinrich VIII. noch immer auf den ersehnten Thronfolger. Eine Chance für den Herzog von Norfolk, ihm seine Nichte Anne als Mätresse zuzuführen und so den Einfluss der Familie zu erhöhen. Doch nach einem Jagdunfall verliebt sich der verletzte Heinrich in seine Pflegerin, Annes sanfte, frisch verheiratete Schwester Mary. Während man die eifersüchtige Anne nach Ungehorsam an den französischen Hof verbannt, wird Mary von Heinrich schwanger. Doch Anne kehrt aus Frankreich zurück. Skrupellos und verführerisch gelingt es ihr, Schwester Mary in der Gunst des Königs auszustechen. König Heinrich VIII. war von 1509 bis 1547 an der Macht. Berüchtigt für seinen ausschweifenden Lebensstil, ist er der Nachwelt vor allem wegen seiner sechs, in zwei Fällen durch Enthauptung drastisch beendeten, Ehen im Gedächtnis geblieben. Anne Boleyn und - drei Ehen später - ihre Cousine Catherine Howard wurden wegen Ehebruchs hingerichtet. Wie aus allen Ehen Heinrichs ging aus der Verbindung mit Anne kein männlicher Erbe hervor, doch kam mit ihrer legitimen Tochter Elizabeth am 7. September 1533 die Frau zur Welt, die etliche Jahre später als Elizabeth I. zu einer der mächtigsten Herrscherinnen nicht nur Europas, sondern auch der Filmgeschichte werden sollte. In dem Spielfilm "Die Schwester der Königin" ist die Ehe Heinrichs VIII. mit Anne Boleyn der Ausgangspunkt für das spannende Drama um Ehrgeiz und große Gefühle. Dabei geht es um Rivalität unter Schwestern, höfische Intrigen und politische Machtkämpfe. Natalie Portman und Scarlett Johansson sind die konkurrierenden Boleyn-Schwestern, die Anfang des 16. Jahrhunderts um die Gunst des englischen Monarchen kämpfen. Ein ausgezeichnet besetzter Kostümfilm über Liebe und die Erotik der Macht.