Die Kandidaten versuchen alles, um die Jury aus Youtube-Star Shirin David, Schlagersängerin Michelle, H.P. Baxxter, Frontmann von 'Scooter', und Erfolgsproduzent Dieter Bohlen mit Gesang und Performance zu überzeugen. Doch zur großen Überraschung der Recall-Kandidaten gehen die Castings in Dubai weiter. An jedem Set warten neue Jury-Casting-Kandidaten - witzige, skurrile und auch sehr gute Sänger. Die Top 30 kämpfen also nicht nur untereinander ums Weiterkommen, sondern auch immer mit den neuen Jury-Casting-Kandidaten, den Herausforderern, von denen sie jederzeit ersetzt werden können. Dieter Bohlen: "Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man den Recall anders und spannender machen kann - und ihn dieses Jahr total umgekrempelt. Dadurch wird es für die Kandidaten schwerer, aber für den Zuschauer spannender. Denn letztendlich kann am letzten Tag des Recalls noch der neue Superstar auftauchen, der nicht zwangsläufig unter den Top 30 ist." Ob am Strand vor dem berühmten Hotel Burj Al Arab, in der Wüste, am Fuße des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Khalifa oder auf einer Luxus-Yacht vor der Kulisse von Dubai - in Gruppen aufgeteilt müssen die Sänger und Sängerinnen hier performen. Nervenstärke ist gefragt, wer hier versagt, kann direkt nach Hause fliegen. Vor jedem Set müssen sie sich wie im Jury-Casting die Goldene CD ihres Jurors aussuchen, der im Falle einer Pattsituation entscheidet - dabei muss sich die Gruppe auf einen Juror einigen. Direkt nach jedem Auftritt bekommen die Kandidaten die Entscheidung mitgeteilt, ob sie es noch eine Runde weitergeschafft haben oder nach Hause fliegen müssen. Die Entscheidung über die besten Kandidaten, die in der ersten Liveshow antreten dürfen, fällt auf dem Helipad des Burj Al Arab, eines der teuersten Hotels der Welt. Niemand ist sicher, wer muss nach Hause fliegen und wer schafft es in die großen Live-Mottoshows?