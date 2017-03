Der kleine Android Rodney hat ein großes Vorbild: den begnadeten Roboterkonstrukteur Bigweld. Als er diesen eines Tages besuchen will, macht er eine erschütternde Entdeckung: Der Bösewicht Ratchet, der nur an Profit, nicht jedoch an Robotertechnik interessiert ist, hat das Regiment über Bigwelds Unternehmen übernommen. Nun muss Rodney handeln.