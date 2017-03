Marseille in den Siebzigerjahren ist fest in der Hand der organisierten Kriminalität. Jedes Bistro, jeder Nachtclub und jede Spielhölle hat Schutzgeld abzuliefern. Ihre Berge von Geld investiert "die verdammte Krake" wiederum in türkisches Rohopium, raffiniert es in Heroin mit einem Reinheitsgrad von 98 Prozent und exportiert Hunderte von Kilos in die USA. Der Name der Organisation: French Connection. Noch freut sich Pierre Michel (Jean Dujardin), ein engagierter Jugendrichter aus Metz, über seine Ernennung zum Richter für organisierte Kriminalität in Marseille, und seine Familie und Freunde mit ihm. Wie der Gangsterjäger den Kampf gegen das Oberhaupt der French Connection aufnimmt, den gebürtigen Neapolitaner Gaëtan Zampa (Gilles Lellouche), schlägt die anfängliche Erheiterung in Sorge um. Denn Zampas Gang hat mit der gesamten Gesellschaft auch die Justiz unterwandert und ist in der Wahl ihrer Mittel äusserst brutal. Auch der Richter für organisierte Kriminalität ergreift in der Folge Massnahmen, die vom Gesetz nicht mehr gedeckt sind. Ein jahrelanger erbitterter Kampf beginnt und für Pierre Michel eine Reise in die Dunkelheit, die ihm einen hohen Tribut abfordert. Im seinem gleichnamigen Krimiklassiker zeigte William Friedkin 1971 den Kampf gegen die French Connection und ihren Heroinimport, mit dem sie die Strassen der USA flutete. Der im Marseille jener Zeit geborene Cédric Jimenez liefert nun die französische Seite der Geschichte nach mit einem Gangsterfilm im Retrolook, dessen inhaltliche Verwicklungen und ausladendes Figurenpersonal vom Publikum volle Aufmerksamkeit erfordern. Als Gegenspieler verbeissen sich Jean Dujardin ("The Artist") und Gilles Lellouche ("Les petits mouchoirs") ineinander, zwei Franzosen von internationalem Format, die auch im Siebzigerjahresetting und Polyesteranzügen eine gute Falle machen. Mit Benoît Magimel ("La pianiste") und Bruno Todeschini ("La délicatesse") sind weitere bekannte Gesichter zu sehen. Als eigentliches Karrieresprungbrett hat "La French" sich für Regisseur Cédric Jimenez erwiesen, der damit im internationalen Kino angekommen ist. Seinen nächsten Film, einen im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Thriller, durfte er unlängst mit den Stars Rosamund Pike ("Gone Girl"), Mia Wasikowska ("Alice in Wonderland") und Jack O'Connell ("Unbroken") besetzen. Der Film mit dem aussergewöhnlichen Titel "HHhH" ist abgedreht und erwartet seinen Schweizer Filmstart im Spätsommer 2017.