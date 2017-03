Kampf der Eisbären Heute | Schweiz 1 | 05:40 - 06:30 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Eisbär ist innerhalb weniger Jahre zum Symbol für den Kampf gegen den Klimawandel geworden. Er versinnbildlicht eine weltweite Veränderung, doch in der Realität ist die Situation dieser Tiere weitaus komplexer, als die Medien vermitteln. Die Dokumentation "Kampf der Eisbären" gewährt Einblicke in die bedrohte Lebensweise dieser Tiere. Die Betrachtung der Eisbären über die Jahreszeiten hinweg zeigt, dass nicht nur das Verhalten der Tiere, sondern auch ihre biologischen Eigenschaften einem Wandel unterliegen. Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Eisbären und Braunbären näher beleuchtet. Die beiden Arten sind evolutionsgeschichtlich verwandt. Beide zeichnen sich durch große Anpassungsfähigkeit aus. Der Vergleich zwischen ihnen verdeutlicht, wie stark die Evolution von Tierarten von deren Lebensraum und dessen Ressourcen abhängt. Die Dokumentation entführt in die erstaunliche Welt der Eis- und Braunbären, von Finnland über Kamtschatka, die Hudson Bay und Spitzbergen bis nach British Columbia. Original-Titel: Evolution of the Polar Bear Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokumentation, F 2015 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets