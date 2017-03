Noch immer fehlt von Bärenexpertin Susanne Tiefenseer jede Spur. Auch die Auswertung der Aufnahmen aus den Wildkameras bringt die Bergretter vorerst nicht weiter. Als die Ungereimtheiten in dem Vermisstenfall zunehmen, reift in Martin der Verdacht, dass hinter Susannes Verschwinden etwas ganz anderes steckt als eine unglückliche Konfrontation mit einem ausgewachsenen Bären. Die Spur reicht weit in die Vergangenheit zurück, als Susanne noch bei ihren Eltern in der Ramsau gelebt hat.