Die gefährliche Riesenschildkröte: Madame Stick ist der festen Überzeugung, dass Caro eines Tages, wenn sie richtig ausgewachsen ist, sehr gefährlich werden könnte. Um das zu verhindern, will die entschlossene Nachbarin Caro fangen und in den Zoo bringen. Das wollen die Freunde natürlich nicht zulassen und verstecken die kleine Schildkröte, die sich inzwischen für etwas ganz Besonderes hält. Am Ende stellt der Tierarzt allerdings fest, dass Caroline nur eine ganz normale Schildkröte und völlig ungefährlich ist.