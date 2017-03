Bea, die immer wieder nach Neuem für ihre Feriengäste sucht, ist wieder einmal fündig geworden: Sie möchte buttern. Während Karl darüber nur den Kopf schütteln kann, packt die Jungbäuerin ihr neuestes Projekt einfach an. Karl hätte sich denken können, dass er seine Frau nicht gebremst bekommt, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Doch ganz so einfach, wie Bea sich das vorgestellt hat, ist die Sache dann doch nicht. Bernhard ist sicher, dass Frau Heilert ihn hintergangen hat und versucht inzwischen sogar, einen neuen Posten für sie zu finden. Claudia Heilerts Beteuerungen, tatsächlich nichts von der Kandidatur ihres Lebensgefährten gewusst zu haben, kommen bei ihrem Chef nicht an. Er ist sicher, dass Leonard Kreuzer die Tatsache, dass er eine Freundin im Bürgermeisteramt hat, auch entsprechend auszunutzen wusste. Und einen Maulwurf im Büro kann Bernhard sich nicht leisten. Punktum. Während Bernhard sich bei seinem Vater noch strategische Tipps für den Wahlkampf einholt, führt Leonard Kreuzer im Löwen erste Gespräche mit potentiellen Wählern. Und wie es scheint, kommt er mit seinen Plänen für Schönwalds Bürger besser an, als es dem amtierenden Bürgermeister lieb sein könnte. Sebastian soll auf einem großen Hof als Betriebshelfer einspringen. Spontan nimmt er das Angebot an. Zwar erwartet ihn viel Arbeit, dafür aber auch ein ordentlicher Lohn. Als er Karl davon erzählt, reagiert der wie erwartet enttäuscht. Schließlich hat er mit Sebastians Hilfe mindestens so lange gerechnet, bis dessen Praktikum als Ranger beginnt. Karl macht Sebastian ein Angebot.