Swinging Sixties in London, aus dem Radio tönt "Wooly Bully", Mary Quants Minirock hat die Modewelt revolutioniert: Doch davon bekommen die Arbeiterinnen im Ford-Werk Dagenham nur wenig mit. Ihr Leben spielt sich ab zwischen Nähmaschinen, Sozialbau-Viertel und einem Pint nach der Arbeit. Ein ganzer Stadtbezirk steht im Zeichen der Autoproduktion: 1968 arbeiten hier 55.000 Männer und 187 Frauen, die in mühevoller Arbeit Bezüge für Autositze zusammennähen. Eine von ihnen: Rita O'Grady. Doch in der stickigen Halle beginnt es zu brodeln. Die Näherinnen, alle qualifizierte Fachkräfte, werden in die Lohngruppe für ungelernte Kräfte zurückgestuft das bringt sie auf die Barrikaden. Gewerkschafter Albert lenkt den Kampfgeist in die richtigen Bahnen mit der beliebten Rita als Sprecherin. Die schüchterne junge Mutter mausert sich zur geschickten Anführerin, die auch vor Chefs und Gewerkschaftsvertretern kein Blatt vor den Mund nimmt. Doch warum nur die alte Bezahlung zurückfordern, warum nicht gleich für denselben Lohn wie den der Männer kämpfen? Die Näherinnen legen 1968 die Arbeit nieder: der erste Frauen-Streik überhaupt in der britischen Geschichte. Im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft Ford als wichtiger Arbeitgeber und Politik agiert die Arbeitsministerin und feurige Rednerin Barbara Castle. Hin- und hergerissen zwischen ihrer Sympathie für die Frauen und wirtschaftlichen Interessen lädt sie Rita und eine Handvoll Näherinnen zum Gespräch.