Die drei Tage des Condors Heute | 3sat | 22:35 - 00:30 Uhr | Politthriller HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Joe Turner (Redford) wertet in einer Außenstelle der CIA Bücher aus. Als er vom Essen-holen zurückkommt, findet er alle Kollegen erschossen vor! Turner taucht bei Fotografin Kathy (Faye Dunaway) unter und forscht nach. Original-Titel: Three Days of the Condor Laufzeit: 115 Minuten Genre: Politthriller, USA 1975 FSK: 12 Schauspieler: Joseph Turner Robert Redford Kathy Hale Faye Dunaway J. Higgins Cliff Robertson G. Joubert Max von Sydow Mr. Wabash John Houseman Leonard Atwood Addison Powell Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets