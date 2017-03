Spezial COPD: bessere Therapie bei chronischer Lungenerkrankung Immer wieder Husten, die Bronchien sind verengt und ständig entzündet, das Atmen fällt schwer: Etwa sieben Millionen Menschen in Deutschland leiden an COPD, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Zur Behandlung gibt es Sprays und Tabletten, doch oftmals werden die Medikamente nicht richtig eingesetzt. Neue Erkenntnisse belegen, dass die individuellen Beschwerden viel stärker berücksichtigt werden müssen. Die Ergebnisse der technischen Lungenprüfung spielen bei der Auswahl der passenden Medikamente keine Rolle mehr. Außerdem sollte Cortison nur noch in wenigen Fällen verschrieben werden, beispielsweise wenn die erkrankte Lunge zusätzlich zusätzlich allergisch reagiert. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Haarausfall: Woran kann es liegen? Im Frühjahr und Herbst tritt verstärkt Haarausfall auf. Der Haarwuchs erneuert sich. Das ist völlig normal. Wenn aber der Haarausfall länger als vier Wochen anhält und täglich mehr als 100 Haare ausgehen, kann etwas anderes dahinterstecken. Etwa jede fünfte Frau leidet unter lichter werdendem Haar. Meistens müssen Betroffene lange suchen, bis sie die richtige Therapie gefunden haben. Mögliche Ursachen sind neben Stress oder hormonellen Ursachen auch beispielsweise Nebenwirkungen bestimmter Medikamente oder ein Angriff des eigenen Immunsystems auf die Haarfollikel. Wenn die richtige Diagnose gestellt ist, kann man mit einer gezielten Therapie den Haarausfall bekämpfen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Spezial: COPD - bessere Therapie bei chronischer Lungenerkrankung