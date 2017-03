Nachdem Mina und ihr Team den Cousin ihres alten Freundes, Nikola Orsic, stellen und für einen Mordanschlag zur Rechenschaft ziehen können, verschwindet das Escort-Girl Vega spurlos. Klar ist, dass sie in den Mordanschlag verwickelt war. Doch wurde sie zum Instrument zweier rivalisierender Unterweltsgrößen Berlins oder verfolgt sie einen eigenen Plan? Bei dem Anschlag verschwand ebenso ein unscheinbares Notizbuch mit brandgefährlichem Inhalt. Darin befinden sich Informationen, die Kranjic, den direkten Konkurrenten Orsics, für lange Zeit aus dem Verkehr ziehen könnten. Als Mina in den Besitz des Buches gelangt, bietet sie Kranjic einen Deal an: Vega gegen das Notizbuch. Doch das Team der Vermisstenstelle muss sich die Frage stellen, wie viel Vertrauen es einem Kriminellen entgegenbringen kann. Gleichzeitig droht der Konflikt zwischen Orsic und Kranjic zu eskalieren, denn Kranjic geht davon aus, dass die beiden Buchdiebe im Auftrag seines Konkurrenten gehandelt haben. Das empfindliche Kräftegleichgewicht zwischen den Unterweltbossen droht aus den Fugen zu geraten und damit ein offener Krieg zwischen den rivalisierenden Clans loszubrechen. Die Folge führt die am 3. März 2017 in "Abgebrannt" begonnene Geschichte zu einem Ende.