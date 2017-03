Die erfolgreiche PR-Managerin Agatha Raisin findet im kleinen Dorf Carsely eine neue Heimat. Schnell zeigt sich ihr Ermittlersinn und ihr feines Gespür für klassische Detektivarbeit. Agathas neue Frisur ist eine Katastrophe. Hinzu kommt, dass durch die aggressive Färbung ihre Haare ausfallen. In ihrer Verzweiflung verlässt sie Carsely, damit James nichts davon erfährt. Doch gerade die, die ihr hilft, stirbt kurze Zeit später. Als Unterschlupf für ihre Haarkur hat sich Agatha in ein Schloss eingemietet, das kein Wellnessresort, sondern scheinbar ein verfluchter Ort ist. Die ansässige Hexe hat glücklicherweise ein Haarwasser für Agatha, welches ihre Probleme beseitigt. Doch es kommt, wie es kommen musste: Die Wundermittel verkaufende Frau wird kurze Zeit später erschlagen aufgefunden, und Agatha wird von der Presse verdächtigt. Über ein Bild in der Zeitung erfahren auch die Bürger von Carsely von Agathas Misere und beschließen, sie zu besuchen, um mit vereinten Kräften den wahren Mörder zu finden.