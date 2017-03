Franz begleitet seinen Freund und Kollegen Holger, der von schweren Magenkrämpfen geschüttelt wird, in die Sachsenklinik. Sofort werden sie von Charlotte als legendäres Gastrotester-Paar "Schieber & Konarek" erkannt. Sie hofft, dass die beiden auch ein paar Zeilen über die Cafeteria schreiben. Doch Holger hat ganz andere Probleme. Bei einer Restauranteröffnung hat er sich offensichtlich eine Salmonelleninfektion geholt und muss sich in die Notaufnahme begeben. Wütend kündigt er gegenüber Dr. Eichhorn an, dass das Restaurant schließen kann, denn er wird eine vernichtende Kritik schreiben. Bald hat auch Franz gesundheitliche Probleme. Beide werden stationär aufgenommen. Doch während es Holger bald besser geht, wird bei Franz von Dr. Heilmann ein Magenkarzinom diagnostiziert. Holger versucht wortreich, seinen Freund seelisch aufzubauen. Doch ausgerechnet dabei zerstreiten sie sich. Beide werfen sich gegenseitig vor, ohne den anderen beruflich am Ende zu sein. Und Franz lässt schnell erkennen, dass er an einer Behandlung kein Interesse hat. Die Sachsenklinik soll Reha-Klinik werden. Sarah Marquardt wird von Professor Simoni mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet und verspricht die Rettung. Bald werden alle auf unterschiedliche Art mit den Folgen ihrer "Rosskur" konfrontiert.