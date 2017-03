Castle Heute | Kabel eins | 21:10 - 22:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der talentierte Nachwuchs-Schwimmer Zack Lindsey wird im Schwimmbecken seiner Universität ermordet aufgefunden. Obwohl die Untersuchungen von Gerichtsmedizinerin Dr. Lanie Parish ergeben, dass Lindsey keine Drogen nahm, finden die Ermittler Steroide in der Wohnung des Toten. Hat seine Ex-Freundin ihm die Hormone aus Rache untergeschoben, um ihn wegen Dopings anzuschwärzen? Und was hat es mit Lindseys zwielichtigem Trainer auf sich? (SV1) Untertitel: Tod im Pool Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Regie: Paul Holahan Folge: 21 FSK: 12 Schauspieler: Richard Castle Nathan Fillion Kate Beckett Stana Katic Alexis Castle Molly C. Quinn Kevin Ryan Seamus Dever Martha Rodgers Susan Sullivan Javier Esposito Jon Huertas Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets