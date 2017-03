Laura ist erschüttert, als sich eine Wasserleiche als der Besitzer ihrer Lieblingsbar entpuppt. Nicht nur weil Jake und sie sich just an diesem Ort kennengelernt haben, setzt die taffe Ermittlerin alles daran, den Mord an dem beliebten Wirt aufzuklären. Obendrein wird Laura auch in ihrem Job als verantwortungsvolle Mutter gefordert: Für ihre bisherige Babysitterin, die sich den Stress mit den beiden Jungs offenbar nicht mehr antun möchte, muss dringend ein passender Ersatz gefunden werden...