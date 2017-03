Die sechsjährige Emma wird Opfer einer folgenschweren Verwechslung. Was sie für ein Bonbon gehalten hat, war in Wahrheit ein Kokainpäckchen. Der Park, in dem Emma spielte, wird seit einiger Zeit von Dealern als Drogenbunker genutzt. Zwei junge senegalesische Dealer wurden vor kurzem im Park gefilmt, Jamal Gomis und seine Schwester Niara befinden sich seitdem auf der Flucht. Kommissar Peter Faber hat den Drogenboss Tarim Abakay im Visier, doch der bezichtigt die Konkurrenz. Mit einem Verzicht auf ihre eigenen Kinder muss derweil Martina Böhnisch kämpfen. Ihr Mann hat das alleinige Sorgerecht beantragt und die beiden Söhne unterstützen den Wunsch ihres Vaters. Auch Daniel Kossik ist eifersüchtig. Seine Kollegin Nora Dalay hat einen neuen Freund, der genau das Gegenteil von ihm ist: Ein gut situierter Anwalt. Mit Jörg Hartmann (Peter Faber), Anna Schudt (Martina Bönisch), Aylin Tezel (Nora Dalay), Stefan Konarske (Daniel Kossik), Sybille J. Schedwill (Greta Leitner), Alexandra Finder, Sönke Möhring, Warsama Guled, Victoire Laly, Adrian Can, Axel Schreiber, Werner Wölbern, Stefan Preiss Buch: Jürgen Werner ca.90