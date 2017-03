In der 29. Show dürfen sich die Zuschauer auf viele Überraschungen freuen: u.a. lässt Oliver Pocher die Hose runter, versucht Einrad zu fahren, übt Bogenschießen mit einer Artistin, trägt ein Klingonen-Kostüm und testet mit Günther Jauch die Promille-Brille. Günther Jauch will im "5 gegen Jauch - Prominenten-Special" gewinnen. Doch einfach wird das nicht, denn fünf neue Stars treten an, und alle wollen nur das eine: Günther Jauch in die Schranken weisen und möglichst viel Geld gewinnen! Schafft es der "Godfather des deutschen Quiz" ganz alleine, die Übermacht der fünf Promis zu schlagen? Auch in der 29. Folge geht es um alles oder nichts! Die fünf Prominenten haben die Chance auf einen Gewinn von bis zu 300.000 Euro für einen guten Zweck und können Günther Jauch, der ebenfalls für eine wohltätige Organisation spielt, ganz schön ins Schwitzen bringen. Gelingt es Günther Jauch mit seinem strategischen Denken, seiner Klugheit und seinem Know-how, das Wissensduell gegen Verona Pooth, Ruth Moschner, Tanja Szewczenko, Uwe Ochsenknecht und Hans Sigl für sich zu entscheiden? Kann sich der "Mann für Millionen" im Duell der Publikumslieblinge behaupten?