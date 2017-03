Law & Order: New York Heute | VOX | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Forensikerin Dr. Warner obduziert eine junge Frau, die angeblich bei einer wilden Pool-Party ertrunken ist. Das erst 16-jährige Mädchen war jedoch bereits tot, als es im Wasser landete. Es starb an einer Überdosis eines starken Medikamentes. Zunächst geraten der Hostessenservice, der die Gäste der Party mit hübschen Damen versorgte, und der Chef der Firma in den Fokus der Ermittlungen. Es scheint sich hier um einen mörderischen Krieg zwischen zwei Agenturen zu handeln... Original-Titel: Law & Order: Special Victims Unit Untertitel: Heiße Nächte Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2012 Regie: Dick Wolf, Norberto Barba Folge: 23 Schauspieler: Detective Olivia Benson Mariska Hargitay Sergeant John Munch Richard Belzer Detective Odafin "Fin" Tutuola Ice-T Melinda Warner Tamara Tunie Captain Don Cragen Dann Florek Det. Amanda Rollins Kelli Giddish Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets