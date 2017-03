Justified Morgen | ORF 1 | 03:10 - 03:50 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt In der Stadt geht es zur Sache. Während Loretta Rache am Mörder ihres Dads nehmen will, kriegt Boyd bei einer Friedensverhandlung mit den Bennetts heraus, dass einer von ihnen Ava getötet hat. Auch das soll gesühnt werden. Raylan und Winona, die ein Baby erwartet, müssen deshalb entgegen ihrer Pläne noch in Harlan bleiben. Laufzeit: 40 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Regie: Michael Dinner Folge: 13 FSK: 18 Schauspieler: Deputy U.S. Marshal Raylan Givens Timothy Olyphant Chief Deputy U.S. Marshal Art Mullen Nick Searcy Ava Crowder Joelle Carter Deputy U.S. Marshal Tim Gutterson Jacob Pitts Deputy U.S. Marshal Rachel Brooks Erica Tazel Winona Hawkins Natalie Zea