Die Tiere flüchten vor einem Feuer in den Bergen. Auch Ponya, dem kleinen Panda, gelingt die Flucht, doch vor Überanstrengung fällt sie in Ohnmacht. Glücklicherweise finden Balu und Mogli sie und bringen sie an einen sicheren Ort. Das alles hat Tabaqui beobachtet, und es gelingt ihm, Ponya von ihren Freunden wegzulocken. Er führt sie direkt zu Shir Khan, der sie verspeisen will.