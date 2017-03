In Time - Deine Zeit läuft ab Heute | Pro7 | 20:15 - 22:25 Uhr | Actionthriller Infos

Zeit ist Geld - in dieser futuristischen Gesellschaft beginnt die Lebensuhr ab 25 zu ticken. Wer sich keine Extrajahre kaufen kann, ist mit 26 tot. Will ackert verzweifelt gegen den drohenden Tod an, als ihm ein Selbstmörder sein Lebensvermögen schenkt. Doch bald jagt ihn die Justiz, denn niemand glaubt, dass Wills Gönner freiwillig aus dem Leben schied. Original-Titel: In Time Laufzeit: 130 Minuten Genre: Actionthriller, USA 2011 Regie: Andrew Niccol FSK: 12 Schauspieler: Will Salas Justin Timberlake Rachel Salas Olivia Wilde Sylvia Weis Amanda Seyfried Raymond Leon Cillian Murphy Maya Shyloh Oostwald Borel Johnny Galecki