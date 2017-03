Bundespolizistin Marion Schneider gerät unter Druck ihr Vorgesetzter fordert Schlagzeilen zu einem gefassten Täter im Mordfall Kato Hoeven, doch die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei geht nur schleppend voran und Oberinspektor Alexander Vinken scheint keine rechte Hilfe zu sein. Vielmehr entdeckt Kato, dass Vinken die Beweise in Zimmer 108 vernichten will, damit die Wiedereröffnung des Hotels Beau Séjour nicht gefährdet wird und die Arbeit von Neffe Leon und seiner Mutter Melanie nicht umsonst war. Völlig aufgebracht bittet Kato ihre Freunde um Hilfe, doch Charlie Vinken mangelt es an Glaubwürdigkeit, denn er wurde erst kürzlich, nach einem längeren Aufenthalt, aus der Psychiatrie entlassen. Daraufhin trommelt Kato ihre "Seher" zusammen und fleht sie an, bei Bundespolizistin Marion Schneider gemeinsam ihre Existenz zu bezeugen. Doch der gerissene Alexander Vinken manipuliert die Gruppe und verhindert weitere Maßnahmen. Sohn Charlie hat unterdessen eine ganz andere Idee und will seine Technik des Einflüsterns von Informationen bei dem leicht verwirrten Jefke testen, der sich für ein Medium hält. Jefke soll bei der Polizei aussagen, er habe eine Vision von Kato Hoeven in Zimmer 108 des Hotels Beau Séjour ... Doch wird ihm die Polizei glauben und seinen abstrusen Hinweisen nachgehen? Bundespolizistin Marion Schneider untersucht unterdessen die möglichen Drogenverwicklungen Katos. Die erschütterte Kristel bekräftigt, dass ihre Tochter niemals Drogen nehmen würde, und auch Leon bestätigt diese Haltung, doch für Bundespolizistin Dora Plettinckx ist Leon immer noch verdächtig. Allerdings wenden die Laborergebnisse das Blatt: Die fremde Wimper stammt von einer Frau ...