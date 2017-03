Die Landwirte Reinhard (58) und Arne Hasenkampf (29), Vater und Sohn, stehen vor einer großen Veränderung: Sie werden ihre Milchkühe abschaffen und stattdessen einen Landschaftspflegehof mit Wisenten, Heckrindern und Wildpferden betreiben. Das Wisent ist das größte Landsäugetier Europas. Mit dem neuen Bullen sind die Ranger noch nicht ganz vertraut. Seit zehn Jahren sind sie zwar schon als Ranger der Cuxhavener Küstenheide für die Tiere zuständig, jetzt aber werden sie in ihren Besitz übergehen und sollen die Familie ernähren. Die Cuxhavener Küstenheide ist das größte zusammenhängende Heidegebiet an der deutschen Nordseeküste. In der Heimat der Familie Hasenkampf leisten die Tiere einen wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege. Da das Vieh des Landschaftspflegehofes ganzjährig wild draußen lebt, fordert der Umgang mit den Tieren von den Männern immer wieder Cowboy-Qualitäten. Diese Folge aus der Reportagereihe "Tierische Typen" begleitet die beiden Ranger der Cuxhavener Küstenheide bei der spannenden Umstellung vom konventionellen Milch- und Mastbetrieb zu einem Öko-Landschaftspflegehof mit wilden Tieren in Freilandhaltung direkt am Meer.