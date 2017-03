SOKO Stuttgart Heute | ZDF | 18:00 - 19:00 Uhr | Krimiserie Infos

Die idyllische Szenerie des Waldfriedhofs wird jäh gestört, als Sabine Dombrowski beim Joggen erschossen wird. Ihr Tod führt die Kommissare zu einem gewieften Versicherungsmakler. Gernot Haffner betreibt erfolgreich eine Versicherungsagentur und ist der Lebensgefährte von Sabine. Die beiden standen kurz vor der Hochzeit. Nur der Noch-Ehemann Mike Dombrowski stand dem Glück im Wege. Sabine wollte ihn von einer schnellen Scheidung überzeugen. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass Mike Dombrowski Geldschwierigkeiten hat. Seine Frau hatte den Verkauf der gemeinsamen Wohnung in die Wege geleitet. Durch Sabines Tod würde ihm jetzt der ganze Erlös zufallen. Nach einer Scheidung hätte er nur die Hälfte erhalten und seine Wohnung verlassen müssen. Doch auch im Umfeld der Versicherungsagentur gibt es einige, die etwas gegen Haffner und seine rechte Hand Sabine hatten. Marion Herting, die eine nur schlecht leistende Krankenversicherung abgeschlossen hatte, machte öffentlich mobil gegen die beiden. Sie bestreitet jedoch, etwas mit Sabine Dombrowskis Tod zu tun zu haben. Dann stellt sich heraus, dass Xaver Brunner, der Kabinenführer der Seilbahn zum Friedhof, seine Frau Heike vor kurzem beerdigen musste. Sie wurde von einer Krankenversicherung, die sie über Haffner abgeschlossen hatte, fristlos gekündigt und war wenig später einem Lungenkarzinom erlegen. Offenbar wurde sie von Haffner falsch beraten und dieser von Sabine Dombrowski gedeckt. Die Spuren verdichten sich gegen Xaver Brunner. Oder soll das Ganze nur so aussehen? Original-Titel: Soko Stuttgart Untertitel: In guten Händen Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2017 Regie: Gero Weinreuter Folge: 22 Schauspieler: Martina Seiffert Astrid Fünderich Joachim Stoll Peter Ketnath Rico Sander Benjamin Strecker Selma Kirsch Yve Burbach Michael Kaiser Karl Kranzkowski Jan Arnaud Mike Zaka Sommerfeldt