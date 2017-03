Der Doppelmörder von Mansfeld In der neuen Folge der MDR-Reihe "Die Spur der Täter" berichten deutsche und Schweizer Ermittler, wie sie einen Mehrfachmörder überführen konnten. Während sich der Doppelmord in Mansfeld relativ schnell klären ließ, brauchte die Aufklärung im Schweizer Fall mehrere Jahre. Ende Juni 2008 werden in einem abgelegenen Bauerngehöft in Mansfeld zwei Leichen entdeckt. Es handelt sich um eine 76-jährige Rentnerin und einen 64-jährigen Arzt, die aus der Region stammen. Die Polizei stellt fest, dass die Geldkarte der Frau und das Auto des Mediziners gestohlen wurden. Die Polizei geht von Mord aus. Das gestohlene Fahr-zeug bringt die Ermittler relativ schnell auf die Spur des Täters. Zwei Tage nach dem Doppelmord wird der Wagen in der Schweiz ausfindig gemacht. Im Pkw sitzt ein 36-jähriger Arbeitsloser aus einem Nachbarort von Mansfeld. Bei der Festnahme stellt sich heraus, dass der Sachsen-Anhalter in der Schweiz wegen eines ungeklärten Vermisstenfalls per Haftbefehl gesucht wird. Eine 47-jährige Kaufhauskassiererin war im Juni 2007 plötzlich verschwunden. Die Ermittlungen in ihrem Umfeld führten zu dem Mann aus Sachsen-Anhalt. Beide hatten sich in einem Flirt-Portal im Internet kennengelernt und auch in der Realität getroffen. Und ein weiteres Indiz führt zu ihm: Immer dort, wo er sich aufhält, wird Geld mit der EC Karte der vermissten Schweizerin abgehoben. Er wird festgenommen. Da die Frau bis dahin immer noch unauffindbar bleibt, kann er im Sommer 2008 nur wegen EC-Karten-Diebstahls und weiteren "kleinen" Delikten zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt werden. Um seiner Haft in Deutschland zu entgehen, will er sich in die Schweiz absetzen. Auf dieser Flucht habe er den Doppelmord in Mansfeld begangen, gesteht er bei der Festnahme im Sommer 2008 in der Schweiz. Zudem gibt er auch zu, die vermisste Schweizerin 2007 getötet zu haben. Nach seinem Bericht habe er die Leiche der Frau in eine Wolldecke gewickelt und in den Rhein geworfen. Doch die groß angelegte Suchaktion am Rheinufer bleibt erfolglos. So schnell wie man dem Arbeitslosen aus Sachsen-Anhalt nach dem Doppelmord von Mansfeld auf die Spur kam, so schwierig gestaltet sich die Überführung im Fall der vermissten Kaufhauskassiererin aus der Schweiz. Die Ermittler berichten in der MDR-Krimi-Doku, wie sie auch diesen Fall aufklären konnten.