Journalist Klaus Berger sorgt seit dem Tod seiner Frau alleine für seine elfjährige Tochter Anna. Mit Job und Kinderversorgung hat er alle Hände voll zu tun. Als Klaus sich in die Rechtsanwältin Judith Wagner verliebt, gibt es ein Problem: Anna kann Judith nicht ausstehen. Doch bei ihrer gemeinsamen Leidenschaft fürs Segeln kommen sich die beiden "Frauen" näher. Allerdings verschweigt Judith, dass sie schwer krank ist. Der engagierte Journalist Klaus Berger leitet das Lokalressort der Erfurter Tageszeitung. Seit dem tragischen Tod seiner Frau vor drei Jahren sorgt er allein für seine aufgeweckte Tochter Anna. Beide haben den Verlust noch nicht überwunden, versuchen aber, den Schmerz voreinander zu verbergen. Das führt dazu, dass Anna mit ihren elf Jahren eigentlich schon viel zu vernünftig und ernst erscheint. Klaus macht sich Sorgen um seine Tochter, denn durch die Sparmaßnahmen in der Zeitung muss er fast alles selbst erledigen und hat so immer weniger Zeit für Anna, die in einer schwierigen Phase steckt. Einziger Lichtblick für beide ist die geplante Segeltour im Sommer - doch da streicht Klaus' Chef kurzfristig den Urlaub. Anna ist enttäuscht. Ausgerechnet jetzt lernt Klaus während einer Recherche die bezaubernde Judith Wagner kennen. Die attraktive Anwältin ist Single. Anna kann die berufsmäßige "Lügnerin" zunächst nicht ausstehen, bis die beiden Frauen in Klaus' Leben sich dank ihrer gemeinsamen Leidenschaft fürs Segeln allmählich näherkommen. Doch Judith hat ein Geheimnis: Sie ist schwer krank und weiß nicht, ob es für sie eine Zukunft mit Klaus und Anna gibt.