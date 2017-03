Du kriegst dies und ich krieg das. Ein Tauschspiel bringt jede Menge Spaß, viele neue Kontakte und am Ende ein eindeutiges Siegerteam. Am nächsten Morgen geht's für einen Teil der Gruppe schon bei Sonnenaufgang raus aufs Wasser. Diesmal nicht mit dem Surfbrett sondern einem Fischkutter. Während sich Iman und Calvin als Hochseeangler betätigen, wird Glenn richtig grün im Gesicht.Im Surfcamp versuchen sich Britta und Kim als Sterneköche. Mit Hilfe von Campleiter Holger wollen sie aus dem frisch gefangenen Fisch ein richtiges Festessen zaubern. Doch Kim wird schon beim reinen Anblick der Tiere schlecht. Währenddessen laufen an den Zelten die Vorbereitungen für den Abend auf Hochtouren. Max und Fritzi sollen einen Preis für herausragende Leistungen als Surflehrer bekommen. Eine Rede muss her, aber den richtigen Ton zu treffen ist gar nicht so einfach.