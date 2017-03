Über die Saison hinweg sammeln die Spieler der European und Asian Tour Preisgelder, um sich in den beiden Orders of Merits zu platzieren. Beim Players Championship Grand Final treffen dann die besten 32 Spieler aus beiden Tours zu einem finalen Turnier, dieses Jahr in Manchester (ENG), aufeinander. Dabei steuert die European Tour 24 Spieler bei, während die besten Acht aus der Asian Tour geladen werden. Erstmalig wurde das Turnier zum Ende der Saison 2010/11 veranstaltet, seitdem haben sich namhafte Spieler in die Siegerliste eingetragen: Sieger des Debuts war Shaun Murphy (ENG), gefolgt von damals erst 25-jährigen Ding Junhui (CHN) und Barry Hawkins (ENG). Im letzten Jahr konnte dann Joe Perry (ENG) seinen ersten Ranking Titel bei der Players Championship in Bangkok (THA) gewinnen, nachdem er gegen den Schotten Mark Williams zunächst 0:3 zurück gelegen hatte und dann vier Frames in Folge gewann, ohne Williams eine wirkliche Chance zu lassen. In diesem Jahr werden insgesamt 350.000 britische Pfund (ca. 450.000 €) Preisgeld ausgeschüttet, allein auf den Sieger warten 100.000 britische Pfund. - Players Championship: 4. Turniertag (Best of 7)