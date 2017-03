Da Gunter keine Erinnerung an den Tathergang hat, versucht Mielitzer, ungeschoren davon zu kommen, indem er Gunter geschickt mit falschen Informationen über den Unfalltag manipuliert. Als Patrick es nicht länger aushält, will er seinen Vater anzeigen. Mielitzer stoppt seinen Sohn vor der Wache: Ist ihm seine Moral mehr wert als das Leben seines Vaters? Theo gesteht sich ein, dass er die "Kimonade"-Lizenz verlieren wird - er steht vor dem Nichts! Auch für Kim hat der geplatzte Deal Konsequenzen - ihr fehlt Startkapital für ihre Bar in Barcelona. Seine Freunde wollen dem schwer angeschlagenen Theo beweisen, dass er eine Menge besitzt: Menschen, die ihn lieben und für ihn da sind! Doch Theo steckt der drohende Misserfolg zu sehr in den Knochen - Mathis bietet großzügig an, Eliane in der Wäscherei zu vertreten, bis die Aushilfe kommt. Schließlich muss sich Eliane dringend auf die Führerschein-Theorieprüfung vorbereiten. Doch Eliane lässt sich nur zu gern von Kim und ihrem Handy ablenken.