Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Mehr Termine Inhalt Graziano (53) steht das Wasser bis zum Hals. Trotz perfekter Lage in einem viel besuchten Gewerbegebiet kann sein "Ristorante Bonaparte" kaum Gäste vorweisen. Die Kochprofis wollen helfen. Untertitel: Ristorante Bonaparte in Erbach Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 341