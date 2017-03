Logan will in den idyllischen Rocky Mountains die Schrecken des Krieges vergessen. Die Ermordung seiner Freundin ruft ihn wieder auf den Plan. Mithilfe einer Wunderdroge wird er zu einem krallenbewährten Kampfmonster und lechzt nach Rache. Doch als man ihm im Labor seine Erinnerungen rauben will, geht er auf die Flucht.