Germany's next Topmodel - by Heidi Klum Heute | Pro7 | 20:15 - 22:30 Uhr | Castingshow Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Eine dreiköpfige Jury, angeführt von Heidi Klum, wählt aus einer Reihe von Bewerberinnen Deutschlands nächstes Topmodel. Dafür müssen die Kandidatinnen nicht nur eine gute Figur auf dem Laufsteg und in Extremsituationen vor der Kamera machen, sondern auch soziale Kompetenzen beweisen. Laufzeit: 135 Minuten Genre: Castingshow, D 2017 Gäste: Gäste: Michael Michalsky, Thomas Hayo Folge: 5 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets