Dawson macht Mills deutlich, dass sie geheime Fakten über seine Mutter kennt, was ihn so sehr trifft, dass er beschließt, erst einmal auf Abstand zu seiner Freundin zu gehen. Casey will unter allen Umständen den Mann finden, der seine Verlobte getötet hat. Zu diesem Zweck schließt er sich mit Detective Voigt zu einer Allianz zusammen und gerät dabei in äußerst gefährliche Situationen.