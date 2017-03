We want Sex Heute | ARTE | 20:15 - 22:05 Uhr | Biografie Infos

Mehr Termine Inhalt England, 1968. Rita (Sally Hawkins) und ihre Kolleginnen nähen im Ford-Werk Dagenham die Bezüge für die Autositze. Jetzt streiken sie, weil sie endlich denselben Lohn wie die Männer wollen. Während die Werksleitung mauert, zeigt sich die Arbeitsministerin solidarisch. Original-Titel: Made in Dagenham Laufzeit: 110 Minuten Genre: Biografie, GB 2010 Regie: Nigel Cole FSK: 6 Schauspieler: Rita O'Grady Sally Hawkins Albert Passingham Bob Hoskins Barbara Castle Miranda Richardson Connie Geraldine James Lisa Hopkins Rosamund Pike Brenda Andrea Riseborough