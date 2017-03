Unter dem Motto "Dresden darf auch mal lachen müssen!" bittet Schirmherr Olaf Schubert wieder Vertreter verschiedenster Genre des Frohsinns in die Landeshauptstadt. 80 Künstler feiern in dritter Auflage ein fünftägiges Humorfest: Klassisches Kabarett, Comedy, Lesungen und Musik auf elf Bühnen der Stadt. Dazu sendet der MDR aus dem Thalia Kino ein tägliches Livemagazin. Moderator Christian Meyer lädt zur After Show-Party. Gemeinsam mit seinen Gästen beobachtet er das Künstlertreiben und wertet die Highlights des Tages aus. Am ersten Abend gibt sich Schirmherr Schubert die Ehre. Mit dabei Gankino Circus, musikalische Comedians, die das Thema Volksmusik sehr eigen interpretieren. Auch Knacki Deuser, Humor-Experte und guter Bekannter der vergangenen Jahre schaut vorbei.