Seine Kanzlei führt der erfolgreiche Anwalt Dr. Frank Neu eher mit links. Auch seine vier halbwüchsigen Kinder schätzen ihren Daddy Cool, weil er als allein erziehender Vater den Ball flach hält und keinen überflüssigen Stress bereitet. Nur wenn zu Bennys Geburtstag regelmäßig der komplette Kindergarten anrückt, erlebt Frank seine Haushälterin am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber für solche Probleme gibt es eine Lösung, und die heißt Verena. Schon nach kurzer Zeit ist Verena die Seele des Hauses: Sie findet einen Draht zu Franks Lausbuben Felix und Thomas, auch der Teenager Saskia schätzt die Pädagogin, und Benny liebt sie sowieso. Aber ein Ersatz für die vor acht Jahren verstorbene Mutter ist Verena nicht. Deswegen beschließen die vier Chaos-Kids kurzerhand, ihrem Vater per Internet-Kontaktanzeige eine Frau nach Maß zu suchen. Sie ahnen nicht, dass Frank bei einem Bier mit seinem Geschäftspartner Peter die Traumfrau schon gefunden hat. Sie heißt Steffi, ist wahnsinnig hübsch und erzeugt auch das gewisse Herzklopfen. Aber wie wird die beruflich unabhängige, gefragte Fotografin auf die vier Kinder reagieren? Und wie wird Frank die Versammlung der heiratswilligen Witwen überleben, die, mit einer Rose im Knopfloch, alle gemeinsam im Seniorencafé auf den begehrten Anwalt warten? Und wer ist der andere Mann, mit dem Steffi im Hotelzimmer verschwindet? Lauter Fragen, auf die es am Ende eine garantiert witzige Antwort gibt ... "Vater braucht eine Frau" ist eine turbulente Beziehungskomödie mit Peter Lohmeyer, Sonsee Ahray Floetmann, Ursula Karven und August Zirner.