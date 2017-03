Eigentlich waren sie ja ein tolles Team, der aufstrebende Geschäftsmann Marc Paulke und seine quirlige Frau Katrin. Aber seit einem Jahr leben die beiden getrennt. Während Katrin sich als Dolmetscherin durchschlägt, ist Marc nicht nur die Karriereleiter hinaufgeklettert, sondern auch drauf und dran, wieder zu heiraten. Die Anwältin Sandra sucht mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter schon das Brautkleid aus, als die Bombe platzt: In einem Anflug von Nostalgie sagt Katrin vor der Richterin "Nein" zur Scheidung. Während Marc alle Hände voll zu tun hat, den Hochzeitstermin zu verschieben und die enttäuschte Sandra zu besänftigen, kommt er in noch ärgere Bedrängnis: Als sein konservativer Chef Stollwang für eine wichtige Geschäftsverhandlung eine Dolmetscherin engagiert, trifft Marc der Schlag - ausgerechnet seine Noch-Ehefrau Katrin soll ihm zur Seite stehen. Da das harmonische Familienleben seiner Mitarbeiter zu Stollwangs Firmenphilosophie gehört, muss Marc befürchten, dass die Wahrheit über seine gescheiterte Ehe ihn die Beförderung zum Juniorpartner kosten wird. In seiner Not bittet er Katrin, für die Dauer der Zusammenarbeit noch einmal die Mustergattin zu spielen. Obwohl Marc bei diesem Doppelspiel tausend Tode stirbt, bringt er die Verhandlungen zum Abschluss. Ein großer Teil des Erfolges geht dabei auf Katrins Konto, die nicht nur als Übersetzerin, sondern auch als liebende Ehefrau alle überzeugt - hat Marc den nächsten Scheidungstermin etwa zu früh anberaumt!?