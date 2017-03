Umzugstag im Aquarium des Berliner Zoos. Die Katzenhai-Eltern sind seit einiger Zeit hinter den Kulissen untergebracht. Heute sollen die beiden wieder zurück in das Schaubecken. So ein Umzug muss vorbereitet werden. Tierpfleger Daniel Strozynski stellt einen großen Bottich als Übergangsbecken bereit, denn der direkte Wechsel zwischen den Aquarien wäre zu anstrengend für die Tiere. Im Alfred-Brehm-Haus des Tierparks herrscht noch Mittagsruhe im Revier der sibirischen Tiger. Das wird sich sehr bald ändern, denn hinter den Kulissen bereiten die Tierpflegerinnen Angelika Berkling und Petra Schröder eine Überraschung vor: Jutesäcke mit Holzwolle-Füllung. Während Tigervater Darius sich dem neuen Spielzeug eher vorsichtig nähert, gibt es nebenan kein Halten mehr. Die Tigervierlinge zeigen mit der Holzwolle, was eine sechzehnköpfige Rasselbande so alles drauf hat. Außerdem in dieser Folge "Panda, Gorilla & Co.": ein Tag im Reptilienhaus, hungrige Vogelspinnen und ein Fisch-Smoothie für einen verletzten Basstölpel.