Die Dschungelhelden 08. März | Super RTL | 14:50 - 15:20 Uhr | Animationsserie

1. Geschichte: Harrys Mutter Marina hat einen Bananenstand und ihre gefüllten Bananen sind eine große Spezialität. Sie sind so lecker, dass die Mandrille den ganzen Stand übernehmen wollen. Daher fordern sie Marina zu einer Wette heraus: Sie wollen gegen ihren Mann Manfred Fußball spielen und falls sie gewinnen den Stand übernehmen. Zum Glück ist Harry zu Besuch. Original-Titel: The Jungle Bunch: To the Rescue Untertitel: (11+41) Das große Fußballspiel / Die Albtraum-Tulpen Laufzeit: 30 Minuten Genre: Animationsserie, F 2013 FSK: 6