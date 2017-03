1. Geschichte: Nachdem Alvin sein Basecap an einen Fan verschenkt hat, gelingt ihm rein gar nichts mehr! Er setzt alles daran, das Cap zurückzubekommen. 2. Geschichte: Jeanette hat Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein. Alvin will ihr helfen und gibt ein paar Tipps, wie sie ihre Schüchternheit überwinden kann. Nach Alvins Coaching ist Jeanette allerdings nur noch schwer zu ertragen. 3. Geschichte: Alvin hat eine Freikarte für ein Fußballspiel ergattert. Dummerweise findet es am gleichen Tag wie der alljährliche Familienausflug statt. Was nun?