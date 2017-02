Robbies Mitschüler Chip hat es nicht leicht. Als Maskottchen des Football-Teams identifiziert er sich so sehr mit seiner Rolle, dass er sein Eichhörnchen-Kostüm auch privat nicht mehr auszieht. Dadurch setzt er sich immer wieder dem Gespött seiner Klassenkameraden aus. Gleichzeitig zieht er die Aufmerksamkeit der Weltraumeichhörnchen Fuzzy und Squeaky auf sich. Diese haben beschlossen, die Erde zu erorbern. Dazu stehlen sie die Maximus, das gefährlichste Kampfraumschiff der Welt. Leider sind sie zu klein, um an die Steuerkonsole zu kommen. Kurzerhand entführen sie Chip, den sie für ein Rieseneichhörnchen halten. Sie unterziehen ihn einer Gehirnwäsche und setzen ihn als Pilot des Kampfraumschiffes ein. Anstatt Fuzzy und Squeaky zu helfen, fliegt Chip zur Erde, um sich für die unzähligen Schmähungen seiner Schulkameraden zu rächen. Ray und Robbie, alarmiert durch den Diebstahl der Maximus, folgen ihm zu Robbies Schule. Aber was können sie gegen ein wildes Eichhörnchen im gefährlichsten Kampfraumschiff des Universums schon ausrichten? (Der 11. Teil folgt am 25. Juli.)