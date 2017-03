Die allein erziehende Lehrerin Hannah (Silke Bodenbender) verliebt sich in ihren Kollegen Bernd Vossler (Matthias Brandt). Nach und nach offenbart sich sein jähzorniger Charakter. Als Bernd sie sogar vergewaltigt, zeigt Hannah ihn an, und er wandert in den Knast. Am Tag, als Bernd vorzeitig entlassen wird, beginnt für Hannah der wahre Albtraum.