In aller Freundschaft Heute | NDR | 12:25 - 13:10 Uhr | Arztserie Infos

Mehr Termine Inhalt Beim Handlesen auf einem Mittelalterfest bricht "Frau Rosita" zusammen und wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Dr. Kaminski, der gerade auf den Befund seiner Krebsnachsorge wartet, gerät ziemlich schnell mit der exotisch kostümierten Dame und ihrer Weltsicht aneinander. Er lässt sie spüren, dass er vom Handlesen nichts hält. "Frau Rosita" hingegen zeigt Kaminski ebenfalls, wie sie über seine rationale, streng wissenschaftliche Haltung denkt. Beide merken, dass jeder von ihnen ein Geheimnis hat. Als Kaminski bei Rosita einen lebensgefährlichen Darmverschluss diagnostiziert, wird es Zeit, die Geheimnisse zu lüften. Obwohl Pia Heilmann erleichtert ist, dass ihr Mann Roland die schwere Operation überstanden hat, kann sie diese Glücksgefühle nicht recht zulassen. Zu groß ist der Vertrauensbruch, weil Roland sich hinter ihrem Rücken von Dr. Lea Peters ein Lokalanästhetikum hat spritzen lassen. Zudem überrascht Pia die beiden dann auch noch in einer vertraulichen Situation. Verletzt zieht sie sich noch mehr von ihrem Mann zurück. Nun muss Roland auf Pia zugehen. Untertitel: Hand aufs Herz Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2015 Regie: Frank Stoye Folge: 32 Schauspieler: Dr. Lea Peters Anja Nejarri Prof. Dr. Erika Schultheiß Daniela Ziegler Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann Prof. Dr. Gernot Simoni Dieter Bellmann